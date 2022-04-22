МХАТ привезет в Челябинск спектакли «Мастер и Маргарита» и «Зойкина квартира»

Гастроли московского театра пройдут в мае

В Челябинске с 24 по 28 мая пройдут гастроли Московского Художественного академического театра имени Максима Горького. Москвичи привезут спектакли по произведениям Михаила Булгакова: «Мастера и Маргариту» и «Зойкину квартиру».



Спектакль по мистическому роману «Мастер и Маргарита» поставил режиссер Валерий Белякович. Постановка знаменита яркими и продуманными костюмами, качественным музыкальным оформлением и необычными декорациями: на сцене в МХАТе подвешивают листы металла, в которых отражаются то облака, то старинные рукописи.

Премьера в МХАТе состоялась еще в 2009 году, но каждый раз спектакль собирает полный зал зрителей. Поэтому в Челябинске «Мастера и Маргариту» сыграют дважды — 24 и 25 мая.

История о предприимчивой Зое Пельц, которая организовала в своей квартире дом свиданий, не менее популярна в МХАТе. Спектакль впервые поставили в московском театре еще в 1989 году, а в 2018-м возродили и вернули в репертуар после долгого перерыва. Режиссеры-постановщики новой версии — Валентин Клементьев и Михаил Кабанов. В Челябинске спектакль покажут 27 и 28 мая.

Гастроли пройдут в Театре драмы им. Наума Орлова. Билеты на спектакли МХАТа возможно приобрести по Пушкинской карте.