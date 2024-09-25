Министр культуры РФ Ольга Любимова оценила вклад южноуральцев в развитие сферы искусства

Благодарности получили пять жителей Челябинской области

Министр культуры России Ольга Любимова отметила жителей Челябинска и области за большой вклад в развитие культуры и многолетнюю плодотворную работу. Как рассказал в своем телеграм-канале министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин, благодарности получили пять человек.

Так, федеральный министр выделила директора челябинской ДШИ № 9 Ларису Жукову, преподавателя челябинской детской музыкальной школы № 3 Наталью Федорову, ведущую солистку балета Челябинского театра оперы и балета имени Глинки Дарью Демченко и замминистра регионального Минкульта Елену Волчихину.

Благодарности вручили не только работникам областного центра. Ольга Любимова также отметила вклад директора Дома народного творчества Увельского района Елены Пилат.

«Поздравляю коллег с получением наград и оценкой их работы на федеральном уровне», — отметил Алексей Бетехтин.