Министр культуры прокомментировал ситуацию с концертным залом в ТРК «Таганай»

Торговый комплекс работает с марта, но зал по-прежнему не открыт

Сегодня, 5 мая, министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин ответил на вопросы журналистов и жителей региона. Одна из тем — киноконцертный зал в ТРК «Таганай» на Труда, 181. Торговый комплекс работает с марта, но зал на 2,5 тысячи мест до сих пор не открыт.



«Таганай — это частная история. Застройщик обещал запустить зал чуть ли не этой весной. Мы за процессом следим, но не участвуем. В своё время мы вели консультации и переговоры, и даже высказывали просьбы — предлагали построить современный концертный зал с такими-то требованиями. Для этого нужен был серьезный акустический проект, на который требовались деньги. Прислушался к нам инвестор или нет — я не знаю. Скорее всего, нет»,— заявил министр культуры Алексей Бетехтин.

Тем не менее, Бетехтин отмечает, что концертный зал в торговом комплексе появится. Но когда — вопрос сложный.

«Судя по заминке, у них проблемы с поставкой оборудования, как и у всех», — считает министр культуры.

Журналист Первого областного информагентства связался с отделом развития ТРК «Таганай». Ответивший сотрудник заявил, что не может комментировать ситуацию. Связать корреспондента с собственником торгового комплекса специалист тоже отказался.

Напомним, что изначально «Таганай» строили в качестве конгресс-холла для саммитов ШОС и БРИКС 2020 года. Но из-за отмены мероприятий здание переоборудовали в торговый комплекс. Сейчас в «Таганае» работает гипермаркет мебели и товаров для дома Hoff, магазин техники «М.Видео» и торговая галерея.