«Министр иностранных дел на Парнасе». В Челябинске отметили 225-летие Пушкина чтением стихов на разных языках

Впитанные с молоком матери строки сегодня прозвучали более чем на 20 наречиях

По улице Пушкина в библиотеку имени Пушкина, чтобы прочитать Пушкина. Сегодня в Челябинске знакомые с детства строки звучали более чем на двух десятках языков — от привычных французского, башкирского и татарского до экзотических для Челябинска туркменского, монгольского, арабского и корейского.





Сам Александр Сергеевич имел способности к языкам, знал не менее 16-ти, говорят пушкинисты, а при жизни порой называл себя «министром иностранных дел на Парнасе».





Чтецами стали люди самых разных возрастов и профессий. Больше всего оказалось библиотекарей и иностранных студентов.





Например, Луиш Филипе Феррейра учится в Челябинском институте культуры по классу виолончели, на мероприятие пришел вместе с супругой Марией, которая несмотря на то, что работает в библиотеке имени Пушкина давно, впервые решила принять участие в марафоне. Маша выбрала «Во глубине сибирских руд», а Луиш Филипе прочитал «Пророка».

«Мощное стихотворение. Очень понравился его смысл», — сказал он.

«Я учу португальский, поэтому, наконец, решилась. Не так-то много стихотворений Александра Сергеевича переведено на этот язык. А брать обычное „Я вас любил...“ что-то не хотелось», — говорит Мария.

Впрочем, эту великолепную love story в восьми строках было кому сегодня прочитать: «Я вас любил...» прозвучала не только на русском — в исполнении китайского студента, но и на монгольском, китайском, польском, испанском, английском, турецком, немецком, итальянском и на языке шона.

Библиотека имени Татьяничевой выставила целый десант чтецов: на английском, французском, башкирском, итальянском. Дело в том, что в этом учреждении весь учебный год по выходным учат языки. Поэтому принять участие в марафоне было где-то даже делом чести.







«И коллег поддержать, и Пушкина уважить», – говорит библиотекарь Алиса Маршал.