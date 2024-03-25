Минкульт Челябинской области подписал соглашение с медиахолдингом «Первый областной»

Документ будет действовать до конца 2026 года

В министерстве культуры Челябинской области подписали соглашение об информационном сотрудничестве с медиахолдингом «Первый областной», издательским домом «Гранада Пресс», а также с редакцией газеты «Комсомольская правда. Челябинск». В этом году соглашение заключили сразу на три предстоящих года, до конца 2026-го.

«Наше соглашение — безвозмездное, оно не несет в себе никакой коммерческой составляющей, и я рад, что руководители СМИ понимают его важность и становятся полноправными участниками наших культурных проектов. Вместе мы продолжим формировать позитивную новостную повестку. Читатели, слушатели и зрители будут узнавать всю информацию о предстоящих культурных мероприятиях и, конечно же, посещать их», — рассказал министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

«Подобный документ позволяет расширять участие медиахолдинга в проектах Минкульта. Например, в некоторых мероприятиях холдинг может быть представлен как генеральный информационный партнер. Так, нам предстоит большое участие в областном Сабантуе», — прокомментировала заместитель гендиректора медиахолдинга «Первый областной» Марина Тимофеева.

Напомним, что в канун Дня работника культуры губернатор Челябинской области Алексей Текслер поблагодарил южноуральских артистов за вклад в развитие региона и вручил государственные и региональные награды. В том числе впервые было присвоено звание «Заслуженный артист Челябинской области». После церемонии артисты поделились своими эмоциями с корреспондентом информагентства.