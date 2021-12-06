Миасский крипто‑художник создал виртуальную вселенную для Покраса Лампаса

Никита Елизарьев принял участие в проекте метавселенной известного каллиграфа

NFT-артист Никита Елизарьев из Миасса — 19-летний художник, который рисует виртуальные миры и цифровые арты. Он использует фотографии из реальности, переносит их в 3D-формат и выдумывает все, что было дальше или вокруг. Свои изображения, защищенные уникальным токеном (это как раз аббревиатура NFT) он продает бизнесменам, цифровым коллекционерам и криптоинвесторам.

А теперь переводим на русский: парень создает видеоарты, зашивает в каждую из «картин» уникальный чип-код и продает. Иногда за очень дорого. В некоторых работах есть намеки на реальные земные пейзажи, но чаще — это выдуманные, футуристичные и будто постапокалиптические миры.





Недавно Никита стал частью коллаборативного проекта художника и каллиграфиста Покраса Лампаса. Покрас решил создать себе аватар в Metaverse, метавселенной.

А теперь снова расшифровываем. Покрас Лампас — Арсений Пыженков из Калининграда. Он художник, каллиграф и основоположник каллиграффити и каллиграфутуризма — собственно выдуманных направлений творчества. А Metaverse — виртуальный мир, своеобразная цифровая вселенная, на манер вселенной компьютерной игры. По задумке, люди там могут взаимодействовать друг с другом, жить и работать с помощью аватаров. Похожие сценарии использовались в кинематографе, а Марк Цукерберг неспроста переименовал свою компанию в Meta. Это будущее наступило, почти.

Так вот, Никита Елизарьев как раз нарисовал для Покраса Лампаса эту альтернативную вселенную. Чтобы каллиграффист мог работать в реальном и виртуальном мире параллельно. В Metaverse угадываются очертания мастерской, природные и городские пейзажи, наполненные цветами, шрифтами и странными арт-объектами. А 3D-фигуру художника в метавселенной создал криптохудожник из Сибири под никнеймом Астерр.

Даже если вам по-прежнему непонятно, просто посмотрите на визуализацию. Это как минимум красиво и дорого стоит на современном рынке цифрового искусства.