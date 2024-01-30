Международный «Фотофест» в этом году посвящен Златоусту

Стартовал отбор фотографий для выставки на Бушуевском фестивале

Лучшие фотографии, сделанные участниками XV Международного фестиваля фотографии «Фотофест», будут выставлены в Златоусте в дни Всероссийского Бушуевского фестиваля народных ремесел летом 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Исторического музея Южного Урала.

В этом году ежегодный «Фотофест» посвящен 270-летию Златоуста Челябинской области. Начался первый этап конкурсного отбора фотографий, он заочный. Все, кто когда-нибудь фотографировал Златоуст и его красивые окрестности, могут предложить оргкомитету свои работы. Они должны быть сделаны не раньше 1 сентября 2023 года, но зато в любом жанре: портрет, репортаж, пейзаж, стрит-фото.

Лучшие из присланных фотографий, а также из тех, что будут сделаны в режиме фотомарафона «Один день из жизни Златоуста», который пройдет 25 мая 2024 года, будут выставлены на главных площадках Златоуста в дни проведения Бушуевского фестиваля в июле и празднования 270-летия города в сентябре. Участниками фотомарафона могут стать все желающие, с любым опытом и без опыта совсем.

«Мы сейчас продумываем маршруты, на которых будет проходить съемка фотомарафона. Это будут маршруты промышленные, природные, социальные. Кто-то поедет в горы, а кто-то будет снимать заводские будни или культурную жизнь города-юбиляра, архитектуру, науку и образование, городские зарисовки», — рассказывает организатор фестиваля директор Исторического музея Южного Урала Владимир Богдановский.

Выставку самых ярких работ «Фотофеста-2024» увидят и в Челябинске, в залах Исторического музея Южного Урала. Организаторами крупнейшего в стране фотофестиваля выступают Государственный исторический музей Южного Урала, Союз фотохудожников России, челябинский фотоклуб «Каменный пояс» и ассоциация фотографов «Евразия».