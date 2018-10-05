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/ Челябинцы встретятся с южноуральской писательницей на книжной ярмарке

Челябинцы встретятся с южноуральской писательницей на книжной ярмарке

Всего запланировано более 40 мероприятий.
сегодня в 17:24
  |  Культура

На традиционной Южноуральской книжной ярмарке, которая пройдет 5 и 6 октября, челябинцы встретятся с известной писательницей Еленой Соловьевой. Она неоднократно становилась дипломантом известных премий. Родом Елена Соловьева из Копейска, а сейчас живет в соседнем мегаполисе Екатеринбурге.

По традиции участников ярмарки ждут творческие встречи с именитыми авторами. В течение двух дней будут работать территория электронного чтения, пройдут публичные лекции, мастер-классы, дискуссионные площадки, спектакль и ток-шоу, разнообразные выставки. Книжная торговля по издательским ценам развернулась в шатрах прямо у стен библиотеки. — рассказали сайту «Первый областной» организаторы мероприятия.

На Южноуральской книжной ярмарке будет более 40 различных мероприятий, направленных на популяризацию книги как источница идей и развития общества. Главная их цель — продвигать книгу как источник идей и развития общества.

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