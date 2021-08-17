Мэрия Челябинска не подтверждает перенос салюта в День города на 12 сентября

Точная дата, как и полная афиша праздника, будет известна в конце августа

«Точной даты проведения салюта в Челябинске нет. Вопрос пока остается открытым. В этом году мэрия впервые заключила контракт на проведение фейерверка, не указав дату. Учитывая сложную эпидемиологическую обстановку, мы внесли в договор пункт, что день салюта будет определен позднее, буквально накануне праздника. Но на 12 сентября администрация точно ничего не переносила, тем более это воскресенье, а салют обычно — по субботам»,

— комментирует сотрудник пресс-службы администрации Челябинска Ксения Дурманова.