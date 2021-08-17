Мэрия Челябинска опровергает информацию о переносе праздничного салюта в честь Дня города на 12 сентября. В администрации утверждают, что вопрос по салюту все еще остается открытым.
Как сообщало Первое областное информационное агентство, в афише Дня города уже отменены большие концерты с приглашенными звездами, равно как и все мероприятия в закрытых помещениях. Все запланированные праздничные события носят камерный характер и будут проходить на открытом воздухе в городских парках и на общественных пространствах.
«Точной даты проведения салюта в Челябинске нет. Вопрос пока остается открытым. В этом году мэрия впервые заключила контракт на проведение фейерверка, не указав дату. Учитывая сложную эпидемиологическую обстановку, мы внесли в договор пункт, что день салюта будет определен позднее, буквально накануне праздника. Но на 12 сентября администрация точно ничего не переносила, тем более это воскресенье, а салют обычно — по субботам», — комментирует сотрудник пресс-службы администрации Челябинска Ксения Дурманова.
Пока празднование Дня города запланировано на выходные — 11—12 сентября и 18—19 сентября.
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