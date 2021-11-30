Мемориальная доска в память об Александре Градском появится в Челябинской области

Правда, певец в последний визит на родину свой дом не нашел

Решение о том, что мемориальная доска в память об Александре Градском появится на доме в Копейске, где он провел детство, негласно принято. Осталось оформить документы в соответствии с законом. Об этом Первому информационному агентству сообщил первый заместитель главы Копейска Андрей Шадрин.



«Глава Копейска Андрей Фалейчик поручил проработать вопрос об увековечении памяти Александра Градского в нашем городе. Мы сейчас решаем юридические вопросы. Могу сказать, что в декабре мемориальная доска уже будет открыта», — подтвердил Андрей Шадрин.

Музыкант, певец и композитор Александр Градский родился в Копейске и прожил семь лет. Его адрес известен по строчкам из его песни «Фотография»: «На проспекте Маленкова в доме шесть мы жили клево». Проспект Маленкова переименован в проспект Ильича. Но что с домом?

Челябинский журналист Лидия Садчикова, много лет дружившая с музыкантом, в интервью по случаю его 60-летия писала:

«— Скажи, хоть какой-то твой ген напоминает тебе о Копейске?

— Родители мои не с Урала, но меня там на свет произвели и семь лет воспитывали. В семилетнем возрасте увезли в Москву. Помню, часа за три до отъезда один из моих дворовых друзей заехал мне куском угля в глаз. Когда мы сели в поезд, мама передо мной держала стакан, туда кровь капала. Уже взрослым бывал в Копейске, ходил на то место, где стоял наш дом, но его уже снесли».

(«Москвич с уральской закваской», «Челябинский рабочий» от 06.11.2009)

Так на каком же доме собрались поместить мемориальную табличку в Копейске? Ясность в вопрос внес местный историк-краевед Владимир Колмогоров. Домов, где жила семья Градских, было два.

«Сначала Фрадкины-Градские поселились в доме № 1 по улице Ленина. А когда отец Борис Фрадкин в 1949 году получил должность инженера-технолога на Копейском машиностроительном заводе, семье выделили квартиру в новом доме — по проспекту Маленкова, 6. Борису Фрадкину на работу было два шага. Через дорогу перейти — и он на заводе. В 1957 году, перед отъездом в Москву, Борис Абрамович Фрадкин был уже начальником цеха. Маме на работу в ДК угольщиков было чуть подальше, но тоже пешком», — рассказал Владимир Колмогоров.

Этот трехэтажный дом на проспекте Ильича, построенный в первые послевоенные годы, цел. Он находится в двух шагах от администрации Копейска, первый этаж занимают казенные учреждения.









Публикация газеты «Копейский рабочий» от 29.11.2019 о семье Александра Градского

Вероятно, Александр Борисович в разговоре с журналистом Лидией Садчиковой имел в виду первый дом на улице Ленина, который, действительно, снесен. На своей малой родине Александр Градский, как мы можем предположить, в последний раз был в 2004 году, когда стал лауреатом премии «Светлое прошлое».



Историк-краевед из Копейска Владимир Колмогоров вспоминает такую историю из 1980-х годов.



«Градский приехал в Копейск, нашел свой дом и постучался в квартиру, где жил с родителями. На вопрос «Кто там?» — ответил: „Градский“. Мужчина за дверью ответил неприветливо, дескать, а я такой-то, ну и что. Александр Борисович объяснил, что жил тут когда-то, хотел бы войти. Словом, весь вечер сидели, разговаривали, Градский пел. Его оставили ночевать, а утром уехал. Эту историю я знаю от своих родственников, знакомых с хозяйкой дома, которая принимала знаменитого певца», — рассказал Владимир Колмогоров.

Рядом с домом № 6 по проспекту Ильича, где поместят мемориальную доску, есть место для небольшого сквера, который можно будет благоустроить в 2022 году в память об Александре Градском. Этой идеей поделился вице-мэр Копейска Андрей Шадрин.

«Мы могли мы в рамках инициативного бюджетирования провести работы и разбить там сквер. Возможно, сделать там такую же скамеечку с Александром Градским, как в Челябинске на Кировке — с Пушкиным», — сказал Андрей Шадрин.

Кроме того, администрацией Копейска прорабатывается вопрос о присвоении одной из улиц города имени Градского.