Мексиканский пианист выступил на одной сцене с южноуральским оркестром

В Челябинской филармонии состоялся концерт Маурисио Анейне

Во вторник 7 декабря в Челябинске состоялся концерт талантливого пианиста из Мексики Маурисио Анейне. Маэстро вместе с Южно-Уральским симфоническим оркестром исполнил «Концерт для фортепиано с оркестром на арабские темы».



«Это очень красивый концерт для фортепиано от двух талантливых композиторов — Амирова и Назировой. Он на арабские темы потому что в композиции очень много восточных мотивов, можно говорить много, но лучше послушать»,— рассказывает Маурисио Анейне.





Маэстро отметил, что Южно-Уральский оркестр, с которым пианист выступал на одной сцене, прекрасно подготовлен и играет на высочайшем уровне.



«Концерт организован по всем правилам, которые нам диктует Роспотребнадзор и я рада, что, несмотря на все ограничения, мы имеем возможность принимать в Челябинской филармонии гостей международного уровня», — поделилась первая леди Челябинской области Ирина Текслер.





В первом отделении концерта также выступила солистка итальянского оперного театра Teatro Umberto Giordano Елизавета Иванова, она под аккомпанемент симфонического оркестра под руководством дирижера Адика Абдурахманова исполнила «Соло Франчески» из оперы «Франческа да Римини» и «Вальс Мюзетты» из оперы «Богема».