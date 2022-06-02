Медведя Малыша в Челябинске осмотрели доктора зоопарка. Он нуждается в лечении

У взрослого зверя диагностировали хронические заболевания опорно-двигательного аппарата

«У питомца наблюдается стереотипия. Зоологи делают все возможное, чтобы сократить эти поведенческие проявления: предлагают различные игрушки, новые запахи, разные формы подачи еды, меняют „интерьер“ в вольере. Некоторые клинические проявления в поведении животного вызывают вопросы, но ставить конкретные диагнозы пока рано. Например, периодически наблюдается тремор конечностей после долгого лежания. Это может являться клиническим признаком нескольких патологий. Ветеринары продолжают наблюдать за нашим косолапым пациентом»,

— прокомментировала Первому областному информационному агентству Марина Уткина.