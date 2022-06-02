Медведь Малыш, который жил в клетке при придорожном кафе «Берлога» на трассе М-5 в Саткинском районе, хорошо перенес переезд в Челябинский зоопарк. На днях его осмотрели сотрудники управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям и ветеринарные врачи зоопарка.
По словам главного ветеринарного врача Челябинского зоопарка Марины Уткиной, мишка хорошо адаптируется в вольере, привыкает к новому рациону и сотрудникам. Но обнаружен ряд хронических заболеваний опорно-двигательного аппарата.
«У питомца наблюдается стереотипия. Зоологи делают все возможное, чтобы сократить эти поведенческие проявления: предлагают различные игрушки, новые запахи, разные формы подачи еды, меняют „интерьер“ в вольере. Некоторые клинические проявления в поведении животного вызывают вопросы, но ставить конкретные диагнозы пока рано. Например, периодически наблюдается тремор конечностей после долгого лежания. Это может являться клиническим признаком нескольких патологий. Ветеринары продолжают наблюдать за нашим косолапым пациентом», — прокомментировала Первому областному информационному агентству Марина Уткина.
Пока не поставлены точные диагнозы и не закончены все карантинные мероприятия, о назначении лекарственной терапии речи не идет. Персонал зоопарка Малыша полюбил и делает все, чтобы новый питомец был здоров.
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