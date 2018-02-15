/ Олег Митяев выберет победителя в интернет-конкурсе бардовской песни

Победителя позовут на Ильменский фестиваль.

Современных поэтов-песенников приглашают к участию в интернет-конкурсе Ильменского фестиваля. Песню своего сочинения нужно записать в формате mp3 и отправить организаторам. Принимается исполнение под аккомпанемент акустических или электроакустических инструментов, при этом солировать должен конкурсант или его творческий коллектив. Выбирать победителя будет самый известный бард — Олег Митяев.

В прошлом году фонд впервые провёл виртуальный конкурс. Старт был дан хороший, ещё больше приятных песен прозвучало на сцене Ильменки, я вижу в этом новую традицию. Фестиваль идёт в ногу со временем, но главное остаётся неизменным — это песня: гармония, что объединяет музыку, слова и исполнение. — так прокомментировал конкурс Олег Митяев.

Участвовать в конкурсе смогут авторы старше 18 лет. Заявки от них будут принимать до 30 апреля. Затем жюри начнет оценку работ, и 15 мая на официальном сайте Ильменского фестиваля разместят итоги конкурса.

Заявки на участие принимаются по электронной почте: mityaev_sergey@mail.ru

В заявке нужно указать фамилию, имя, отчество, а также дату рождения и город. Если заявка принята, конкурсант получит ответное письмо. Лауреата интернет-конкурса пригласят на Ильменский фестиваль, ему оплатят пребывание на мероприятии и предложат возможность выступить на главной сцене.

Ильменский фестиваль пройдет с 15 по 17 июня в окрестностях Миасса.

Ознакомиться с положением конкурса можно здесь.

