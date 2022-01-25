Мастер спорта из Челябинска стала участницей шоу «Давай поженимся!»

Для девушки нашли жениха, он из Магадана

Челябинская спортсменка Вера Негодина, мастер спорта по тайскому боксу, приняла участие в телешоу «Давай поженимся!» на «Первом канале». Вера стала одной из трех претенденток на роль невесты для героя программы, и в финале молодой человек выбрал ее.



Как пишет девушка в своем «Инстаграме», до программы она никому не говорила об участии.

«В первые же минуты выпуска все мои соцсети взорвались, ничего нельзя утаить», — рассказала Вера в сториз своего инстаграм-аккаунта.

Избранником спортсменки стал 32-летний учитель истории и обществознания из Магадана Константин Зеленский. Он отметил, что Вера покорила его своей целеустремленностью.

Напомним, что Вера Негодина — заслуженный мастер спорта по тайскому боксу, обладательница Кубка мира, шестикратная чемпионка России и чемпионка Европы.