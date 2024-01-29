«Мастер и Маргарита» собрал в Челябинске четыре миллиона рублей

Таковы данные системы ЕАИС

По данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино России, фильм Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» в челябинских кинотеатрах собрал за первые пять дней проката 4 миллиона 22 тысячи рублей. Новую киноверсию романа Михаила Булгакова посмотрели без малого 12 тысяч человек.

Драма «Мастер и Маргарита» стала лидером уик-энда не только в Челябинской области, но и по России в целом: фильм заработал 415 миллионов рублей и занял первую строчку чарта со средней заполняемостью в 30 человек на сеанс. Этот результат близок к стартовым показателям фильма «Вызов» (он собрал 426 миллионов рублей за первый уик-энд).

По первым отзывам, «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина принципиально отличается от предыдущих экранизаций тем, что рассказывает в первую очередь историю писателя Михаила Булгакова, который живет в Москве 1930-х годов и пишет в своем подвальчике роман о Воланде. Его спектакли снимают с репертуара, ему устраивают публичную расправу коллеги, ему отказывают в публикациях, он встречает Маргариту… — эта линия главная, это фильм о судьбе писателя, а все потусторонние события и персонажи ее усиливают, но не замещают и не сбивают. Плюс к этому сохранена неповторимая булгаковская интонация и ощущение текста, все топовые цитаты, озвученные самим писателем в исполнении Евгения Цыганова, дают эффект погружения в нестареющий текст в момент его создания.

Тем временем «Холоп-2» преодолел отметку сборов в 3,58 миллиарда рублей и занял вторую строчку самых кассовых релизов за всю историю российского проката (после «Чебурашки»).