Масленичные гулянья пройдут сразу в трех парках Челябинска

Празднование намечено на 26 февраля

Широкую Масленицу в Челябинске будут встречать 26 февраля одновременно в трех парках Челябинска. Об этом сообщили в городском управлении культуры.

Гулянья «Широкая масленицы» пройдут с 12 до 15 часов в парке им. Гагарина, Городском саду им. Пушкина и в Саду Победы.

Подробной программы мероприятий пока не опубликовано, но организаторы обещают посетителям традиционные народные игры: перетягивание каната, бой мешками, подъем гири, лазанья по вертикальному столбу и прыжки в мешках.

«Атмосферу народного праздника дополнят петрушки и персонажи русских народных сказок. Развлекать детей и взрослых будут Уличный кукольный театр, хореографические и вокальные коллективы», — добавили в управлении культуры.

Также на площадках откроются выставки сувенирных масленичных кукол, торговые домики с традиционным угощением и арт-объекты — надувной самовар и ростовые куклы.