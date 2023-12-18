В Магнитогорске состоялся финал третьего сезона конкурса «Мама года — 2023», в котором приняли участие 29 мам (от 20 до 48 лет). Мамой года стала 32-летняя Людмила Черкай, у нее пятеро детей, и она неоднократно участвовала в различных конкурсах красоты.
В программе конкурса масса подготовительных мероприятий: мастер-классы, фотосессии, встречи с психологами, выезды за город, занятия по хореографии, творческий конкурс. Организаторы ставят целью в первую очередь психологическую перезагрузку очень занятой мамы, а не собственно конкурсное дефиле. Десять участниц получили отдельные специальные призы.
У победительницы Людмилы Черкай четыре сына и младшая дочь: старшему сыну 13 лет, дочери полтора года.
«Конкурс „Мама года“ нацелен не на соперничество, не на то, чтобы прийти за короной. Это про жизнь. Про каждую из участниц. Эти три месяца были самые продуктивные. Спасибо моему супругу, он сидел с детьми. Моя основная профессия — мама. Я хотела немного разнообразить жизнь, ощутить свободу. Получается, пошла отдохнуть, а вернулась с короной», — цитирует Людмилу Черкай газета «Магнитогорский рабочий».
Главный приз коронованной «Маме года» — полмиллиона рублей на покупку автомобиля.
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