Малые торговые ряды в Троицке пополнят список памятников истории и культуры

Одноэтажное здание построили в 1868 году

Малые торговые ряды на улице Степана Разина в Троицке станут объектом культурного наследия местного значения. Положительное заключение специальной экспертизы уже получено, рассказали в Госкомитете охраны ОКН Челябинской области.

Одноэтажное здание середины XIX века принадлежало купцу Бакирову. Каменная вытянутая постройка разделена на отдельные отсеки с арочной галереей. Она была построена в 1868 году напротив Больших торговых рядов — площадки для одной из крупнейших в Российской империи ярмарок.

Здесь продавали свои товары купцы со всей России, показывали диковинки из Средней Азии, Индии, Бухары, Китая. Троицкая ярмарка (третья в стране по обороту после Нижегородской и Ирбитской) длилась целых 4 месяца.