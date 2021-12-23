Максим Аверин выступит в Челябинске со сказкой «Щелкунчик»

Аккомпанирует артисту Южно-Уральский симфонический оркестр

25 декабря на сцене Челябинской филармонии прочтут сказку «Щелкунчик». С рождественской историей выступит Максим Аверин — театральный актер, исполнитель главной роли сериала «Глухарь».



Максим Аверин расскажет свою версию сказки «Щелкунчик». Артист написал ее по мотивам классической новеллы Гофмана. История давно всем известна: девочка Мари вместе с новой игрушкой — Щелкунчиком — отправляется в сказочный мир, где бесчинствует Мышиный король. Сюжет сказки многогранный, и каждый автор интерпретирует его по-своему.

Создать новогоднюю атмосферу артисту поможет Южно-Уральский симфонический оркестр. Музыканты под руководством дирижера Адика Абдурахманова исполнят отрывки балета Чайковского «Щелкунчик»: «Вальс цветов», «Па-де-де», «Марш», «Танец феи Драже».

Концерт пройдет 25 декабря в Концертном зале им. С. С. Прокофьева в 18:00.