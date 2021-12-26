Максим Аверин выступил в Челябинске с рождественской сказкой «Щелкунчик»

Актер исполнил авторский вариант гофманской истории с Южно-Уральским симфоническим оркестром

Максим Аверин выступил в Челябинской филармонии с самой любимой предновогодней сказкой «Щелкунчик», которую написал сам на основе произведения Гофмана и музыки Чайковского. В сопровождении Южно-Уральского симфонического оркестра под управлением Адика Абдурахманова актер рассказал знаменитую историю в собственном варианте.

«Я просто двигался за музыкой Петра Ильича Чайковского. Если вы читали Гофмана, то вы знаете, что сказка идет вразрез с музыкальным произведением Чайковского. Мне же хотелось следовать за музыкой, потому что ею сказано все, она удивительная. И мне кажется, что даже человек, который не любит сказки и не верит в новогодние чудеса, от этой музыки делается добрее. Мне хотелось светлую историю, потому что у Гофмана она очень грустная и печальная. Однажды, три года назад, я легко и быстро сел и записал сказку так, как я ее услышал», — рассказал Максим Аверин.

В Челябинской филармонии в субботний день был почти полный зал: и дети, и взрослые под великую музыку переживали вечный сюжет о борьбе добра и зла, светлого и темного, о любви и надежде.





Максим Аверин так увлекся, что в какой-то момент начал сам дирижировать симфоническим оркестром с разрешения главного дирижера. «Это была моя давняя мечта, — признался он журналистам, — прочитать сказку с настоящим симфоническим оркестром».

Учредитель Фонда-2020 Ирина Текслер, присутствовавшая на спектакле, поделилась своими мыслями:





«Такого «Щелкунчика» мы еще не видели. Для всех нас эта сказка перед Новым годом — это ожидание чуда, ожидания сказки. Я специально не смотрела и не читала об авторском прочтении Максима Аверина. Мне очень интересно, как он ее расскажет. Я жду волшебства», — прокомментировала Ирина Текслер.

Под «Вальс цветов» Максим Аверин включил на телефоне фонарик и показал залу огонек. В ответ весь зал поднял светящиеся телефоны, устроив небольшую праздничную иллюминацию.



Интервью с Максимом Авериным о новогоднем настроении и его последних работах в кино мы опубликуем завтра.