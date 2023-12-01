Максим Аверин представит в Челябинске сказку о Щелкунчике

Вместе с Симфоническим оркестром Челябинской области

«Мне кажется, что даже человек, который не верит в новогодние чудеса, от этой музыки делается добрее. Мне хотелось светлую историю, потому что у Гофмана она очень грустная и печальная. Однажды, три года назад, я легко и быстро сел и записал сказку так, как я ее услышал, двигаясь за музыкой Чайковского»,

— рассказал актер Первому областному информационному агентству.