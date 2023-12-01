На сцене Концертного зала имени Прокофьева с рождественской сказкой «Щелкунчик и мышиный король» выступит актер Максим Аверин. Он прочитает написанную им сказку по знаменитому произведению Гофмана в сопровождении Государственного симфонического оркестра Челябинской области под управлением Адика Абдурахманова.

Максим Аверин уже приезжал в Челябинск с этим проектом в прошлом году под Новый год, признался, что прочитать сказку под музыку Петра Чайковского в исполнении симфонического оркестра было его давней мечтой, и собрал полные залы. 

«Мне кажется, что даже человек, который не верит в новогодние чудеса, от этой музыки делается добрее. Мне хотелось светлую историю, потому что у Гофмана она очень грустная и печальная. Однажды, три года назад, я легко и быстро сел и записал сказку так, как я ее услышал, двигаясь за музыкой Чайковского»,— рассказал актер Первому областному информационному агентству.
Сказку о Мышином короле, девочке Мари и о путешествии в чудесный город Конфеттенбург Максим Аверин и Симфонический оркестр Челябинской области  исполнят 26 и 27 декабря.