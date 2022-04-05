Mail.ru запустил детскую почту с усиленным антиспамом

В ней нет рекламы, а родители контролируют список контактов

Mail.ru создала специальную почту, с помощью которой дети научатся общаться в интернете. Как сообщает группа компаний VK, куда входит Mail.ru, в новом сервисе нет рекламы, и родители смогут оградить ребенка от мошенников и сомнительного контента.



Детская почта привязывается к почте взрослого. Взрослые формируют список надежных контактов для ребенка — так называемый белый список. Дети будут получать письма только от этих пользователей. Все остальные сообщения сначала попадают к родителям на проверку — в аккаунте взрослого появится отдельная папка для таких сообщений.

Родителям дадут доступ ко всем настройкам детского аккаунта, а ребенок может только поменять аватар, название почты и отправлять сообщения.

Войти в аккаунт дети смогут с любого устройства, в том числе с телефона через приложение. При авторизации на смартфон будут приходить СМС с кодом, который нужно ввести вместо пароля.

«Почта сегодня — это базовый и необходимый продукт, в том числе для детей: они общаются с учителями и одноклассниками, используют аккаунты для развлечений и игр. Безопасность ребенка в интернете — наш приоритет, поэтому в детской почте мы используем дополнительные меры защиты. Родители могут быть уверены, что дети не увидят взрослой рекламы и писем злоумышленников», — комментирует руководитель бизнес-юнита Mail.ru Иван Мыздриков.

Для самых маленьких пользователей подготовили темы для оформления аккаунтов: с динозаврами, машинами и котятами. Со временем может появиться функция «рисовать в письме», а также возможность отправлять аудио- и видеописьма.

Когда ребенок повзрослеет, менять почту не понадобится. Ее возможно отвязать от родительского аккаунта и пользоваться дальше как обычным электронным ящиком.