Магнитогорский спектакль «Лавр» покажут в Москве

Гастроли стали итогом победы в рамках Фестиваля театров малых городов России

25 февраля на сцене Театра Российской армии покажут спектакль «Лавр» Магнитогорского академического театра имени А. С. Пушкина. Постановка режиссера Алексея Вотякова по роману лауреата «Большой книги» Евгения Водолазкина покорила жюри и зрителей юбилейного XX Фестиваля театров малых городов России и стала победителем в номинации «Лучший спектакль большой формы». О дате показа объявила в своем телеграм-канале Ирина Текслер.

«Лавр» — «неисторический роман», который переносит нас в Средневековье. Главный герой обладает даром исцеления, но не спасает от смерти свою возлюбленную. Пытаясь искупить свою вину, он выхаживает чумных и убогих, помогает каждому нуждающемуся. Его дар становится все сильнее, но спасет ли он жертвами свою душу?

Напомним, Фестиваль театров малых городов России проходил в мае и июне 2023 года в Магнитогорске. В фестивале участвовали 16 творческих коллективов из разных городов России: от Альметьевска и Великих Лук до Комсомольска-на-Амуре и Нягани. Коллективы представили 6 спектаклей большой формы и 10 — малой формы. Гастроли «Лавра» в Москву как победителя фестиваля будут осуществляться благотворительным фондом Евгения Миронова «Театральные инициативы».

Автор Евгения Старцева