25 февраля на сцене Театра Российской армии покажут спектакль «Лавр» Магнитогорского академического театра имени А. С. Пушкина. Постановка режиссера Алексея Вотякова по роману лауреата «Большой книги» Евгения Водолазкина покорила жюри и зрителей юбилейного XX Фестиваля театров малых городов России и стала победителем в номинации «Лучший спектакль большой формы». О дате показа объявила в своем телеграм-канале Ирина Текслер.
«Лавр» — «неисторический роман», который переносит нас в Средневековье. Главный герой обладает даром исцеления, но не спасает от смерти свою возлюбленную. Пытаясь искупить свою вину, он выхаживает чумных и убогих, помогает каждому нуждающемуся. Его дар становится все сильнее, но спасет ли он жертвами свою душу?
Напомним, Фестиваль театров малых городов России проходил в мае и июне 2023 года в Магнитогорске. В фестивале участвовали 16 творческих коллективов из разных городов России: от Альметьевска и Великих Лук до Комсомольска-на-Амуре и Нягани. Коллективы представили 6 спектаклей большой формы и 10 — малой формы. Гастроли «Лавра» в Москву как победителя фестиваля будут осуществляться благотворительным фондом Евгения Миронова «Театральные инициативы».
Автор Евгения Старцева