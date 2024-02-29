Магнитогорский спектакль «Лавр» показали московскому зрителю

В гастролях помог фонд Евгения Миронова

Постановку Магнитогорского театра имени А. С. Пушкина показали на сцене Театра Российской армии. Об успехе спектакля «Лавр» Алексея Вотякова по роману Евгения Водолазкина рассказала Ирина Текслер. О том, что постановку высоко оценили московские зрители, передали и в эфире федеральных телеканалов.

О житии Лавра рассказали так, чтобы смысл постановки каждый зритель искал самостоятельно, а не находил «на поверхности». Москвичей удивляли самыми неожиданными приемами: постоянной сменой декораций, смешением современности и истории, приближением зрителей к артистам. На премьере побывала и Ирина Текслер. В своем телеграм-канале первая леди региона рассказала, что магнитогорский спектакль произвел настоящий фурор.

«Зал был полон, четырехчасовое неисторическое житие смотрели на одном дыхании. В конце — зал аплодировал стоя, вручая цветы нашим артистам!» — отметила Ирина Текслер.

Напомним, что спектакль стал победителем XX Фестиваля театров малых городов России в номинации «Лучший спектакль большой формы». Гастроли «Лавра» в Москву осуществлялись благотворительным фондом актера Евгения Миронова.