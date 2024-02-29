Постановку Магнитогорского театра имени А. С. Пушкина показали на сцене Театра Российской армии. Об успехе спектакля «Лавр» Алексея Вотякова по роману Евгения Водолазкина рассказала Ирина Текслер. О том, что постановку высоко оценили московские зрители, передали и в эфире федеральных телеканалов.
О житии Лавра рассказали так, чтобы смысл постановки каждый зритель искал самостоятельно, а не находил «на поверхности». Москвичей удивляли самыми неожиданными приемами: постоянной сменой декораций, смешением современности и истории, приближением зрителей к артистам. На премьере побывала и Ирина Текслер. В своем телеграм-канале первая леди региона рассказала, что магнитогорский спектакль произвел настоящий фурор.
«Зал был полон, четырехчасовое неисторическое житие смотрели на одном дыхании. В конце — зал аплодировал стоя, вручая цветы нашим артистам!» — отметила Ирина Текслер.
Напомним, что спектакль стал победителем XX Фестиваля театров малых городов России в номинации «Лучший спектакль большой формы». Гастроли «Лавра» в Москву осуществлялись благотворительным фондом актера Евгения Миронова.