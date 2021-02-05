Магнитогорский оперный театр презентовал новое звуковое оборудование

В театре установили французскую инновационную звуковую систему L-Acoustics

Новое современное акустическое оборудование — это давняя мечта актеров и руководителей Магнитогорского театра оперы и балета. По словам директора Ильи Кожевникова, проблема стала особенно актуальна с вводом в репертуар новых жанров и только благодаря поддержке администрации Магнитогорска и лично Сергею Бердникову театр приобрел акустический комплекс европейского уровня.

Теперь каждый человек в зале, независимо от того, на какое место он купил билет, даже на галерке, будет слышать звук со сцены так, будто сидит в ложе для особых гостей.



«Технические специалисты обследовали наш зал. Методом компьютерного моделирования был создан специальный проект, рассчитано необходимое звуковое давление. Стоимость аппаратуры несколько менялась и в итоге составила порядка четырнадцати миллионов рублей. Для театра это беспрецедентная сумма»,



— отметил директор театра Илья Кожевников.





Такими же сложными звуковыми комплексами оборудованы лучшие оперные театры и концертные залы мира: Hollywood Bowl, концертный зал salle Pleyel, концертный зал Датского радио, Королевский оперный театр в Льеже. Магнитогорский театр оперы и балета сегодня обладает лучшей звуковой системой в городе.