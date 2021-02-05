Новое современное акустическое оборудование — это давняя мечта актеров и руководителей Магнитогорского театра оперы и балета. По словам директора Ильи Кожевникова, проблема стала особенно актуальна с вводом в репертуар новых жанров и только благодаря поддержке администрации Магнитогорска и лично Сергею Бердникову театр приобрел акустический комплекс европейского уровня.
Теперь каждый человек в зале, независимо от того, на какое место он купил билет, даже на галерке, будет слышать звук со сцены так, будто сидит в ложе для особых гостей.— отметил директор театра Илья Кожевников.
«Технические специалисты обследовали наш зал. Методом компьютерного моделирования был создан специальный проект, рассчитано необходимое звуковое давление. Стоимость аппаратуры несколько менялась и в итоге составила порядка четырнадцати миллионов рублей. Для театра это беспрецедентная сумма»,
«Технические специалисты обследовали наш зал. Методом компьютерного моделирования был создан специальный проект, рассчитано необходимое звуковое давление. Стоимость аппаратуры несколько менялась и в итоге составила порядка четырнадцати миллионов рублей. Для театра это беспрецедентная сумма»,
Такими же сложными звуковыми комплексами оборудованы лучшие оперные театры и концертные залы мира: Hollywood Bowl, концертный зал salle Pleyel, концертный зал Датского радио, Королевский оперный театр в Льеже. Магнитогорский театр оперы и балета сегодня обладает лучшей звуковой системой в городе.