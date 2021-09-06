Магнитогорский памятник «Тыл — фронту» может стать «сокровищем России»

Южноуральцев приглашают поддержать монумент в ежегодном голосовании от National Geographic Traveler

Жители Челябинской области могут принять участие в ежегодном онлайн-голосовании «Сокровища России», организованном журналом National Geographic Traveler, и поддержать местную достопримечательность: в номинацию «Культурно-исторический объект» вошел монумент «Тыл — фронту», установленный в Магнитогорске, сообщает городская мэрия.

В номинацию вошли более 40 неповторимых объектов из разных уголков России, имеющих большое значение для истории, культуры, этнографии и археологии. В одном ряду с такими объектами как астраханский кремль, музей-заповедник «Томска писаница» в Кемеровской области и Триумфальная арка в Кабардино-Балкарии расположился магнитогорский монумент «Тыл — фронту». На сегодняшний день он набрал 18% голосов, максимальное количество — 22% — у мемориального комплекса Бронекатер БК-31 в Волгоградской области.

«Проект поможет не только определить главные достопримечательности и наиболее популярные места и объекты, но и открыть новые точки на туристической карте России»,— отмечают организаторы.

Проголосовать за культурно-исторический объект можно на сайте журнала до 10 октября 2021 года.



Монумент «Тыл — фронту» открыли в конце июня в 1979 году. Он стал одним из первых комплексов, увековечивших трудовой подвиг тружеников тыла во время Великой Отечественной войны.