Магнитогорский фестиваль современной моды ищет дизайнеров среди подростков

В этом году он пройдет уже в 25‑й раз

Ежегодный фестиваль модной одежды и современной музыки «Половодье», который проводят в Магнитогорске, отпразднует в этом году юбилей. В честь 25-го сезона приглашают принять участие уже опытных мастеров и еще только начинающих дизайнеров, сообщили организаторы фестиваля в своих соцсетях.

Пройдет фэшн-мероприятие в магнитогорском парке у Вечного огня на берегу реки Урал. Дизайнеры со всех уголков России и мира представят коллекции на тему «Победа» в одной из номинаций: прет-а-порте, вечерняя мода, этно, авангард, детская и подростковая одежда, аксессуары или хендмейд. Отдельно в конкурсе смогут поучаствовать учащиеся швейных кружков и центров дополнительного образования.

Фестиваль пройдет 5 июля. Победители и участники отправятся на стажировки в именитые дома мод и поработают с профессиональными дизайнерами.