Магнитогорский драматический театр представил зрителям «Тартюфа»

Новую постановку комедии Жана-Батиста Мольера оценили губернатор Алексей Текслер с супругой

4 января магнитогорский театр драмы имени Пушкина представил зрителям комедию «Тартюф» в постановке московского режиссера Екатерины Половцевой. Новое прочтение классической пьесы оценили губернатор Алексей Текслер и его супруга, учредитель Фонда-2020 Ирина Текслер, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе главы региона.



Режиссер спектакля Екатерина Половцева считает, что такие классики драматургии, как Мольер, Шекспир и Островский вечны, а их произведения в каждом временном отрезке звучат по-своему.

«Мне интересно посмотреть, как произведение, написанное несколько столетий назад, соприкасается с сегодняшней жизнью и реалиями. Мне кажется, что „Тартюф“ сегодня показывает нам, что невозможное возможно. То, что еще вчера было запрещено, сегодня одобряется обществом», — рассказала Половцева.

Как призналась Ирина Текслер, она перед посещением театра читала много отзывов о новой постановке «Тартюфа», но решила увидеть комедию собственными глазами. Также Ирина Николаевна напомнила, что 2023 год для магнитогорского театра драмы — юбилейный, весной ему исполнится 85 лет.

«Это знаковая дата, и к юбилейному году я лично договорилась с народным артистом России Евгением Мироновым, художественным руководителем Театра наций, о проведении фестиваля театров малых городов РФ именно здесь, в Магнитогорске, в этом театре. И уже в начале июня в Магнитогорск приедет огромное количество театров со всей России, чтобы поучаствовать в этом фестивале», — анонсировала Ирина Текслер.

Напомним, в конце 2020 года в магнитогорском театре драмы имени Пушкина завершился капитальный ремонт. Результаты тогда оценил побывавший в городе металлургов с рабочим визитом губернатор Алексей Текслер и пообещал непременно бывать в театре на значимых спектаклях. С тех пор глава региона с супругой действительно стали завсегдатаями учреждения.