Магнитогорск встретит рок-фестиваль в августе

Он станет ответом легендарному «Вудстоку»

Этим летом в Магнитогорске пройдет музыкальный фестиваль «Магсток», на который соберутся легенды и новички рока. Как рассказали организаторы, он объединит на своей площадке разные направления рока: альтернативу, хард-рок, хейткор, рок-н-ролл, фолк, панк.

«Это настоящая музыкальная феерия, которая собирает вместе лучших исполнителей, преданных фанатов и тех, кто жаждет мощных впечатлений и крутых эмоций. Здесь можно быть собой, найти новых друзей и разделить любовь к рок-музыке», — делятся организаторы.

На фестивале выступят такие группы, как «Ананасов и Ко», «Магистраль бэнд», «Орион», «Против ветра», «Культпросвет», «Апофеоз», ВИА ПК, «Светлое и темное», «Веский аргумент», «Доктор Фауст».

Фестиваль пройдет 10 августа. Время и место пока держатся в секрете. Подробности — в группе фестиваля в соцсетях.