Магнитогорец Шандор Силантьев стал участником юбилейного сезона шоу «Голос. Дети»

11-летний певец опубликовал в соцсетях фрагмент своего выступления

Магнитогорец стал участником 10 сезона шоу «Голос. Дети». 11-летний Шандор Силантьев написал об этом в своем сообществе «ВКонтакте» и приложил видео — отрывок записи выступления.

На ролике видно, как Шандор прыгает и, обращаясь к судьям, говорит: «Я просто раскачал зрителей». А после эти же движения и слова повторяет исполнитель Баста, который вместе с Егором Кридом и МакSим занял в этом сезоне судейские кресла.

Юный талант обзавелся обширной армией поклонников и не раз “взрывал” аудиторию своим пением. У Шандора уже даже менеджер — можно заказать онлайн-поздравление или полноценное выступление юного артиста.

Напомним, в сентябре педагог по вокалу из Челябинска прошла в шоу «Голос 60+». Дети тайком отправили ее анкету организаторам.