Любимый певец королевы Елизаветы II даст концерт в Челябинске

Итальянский тенор Алессандро Сафина отмечает юбилей своей самой популярной песни

Известный итальянский тенор Алессандро Сафина в рамках большого гастрольного тура по России и странам СНГ вместе с южноуральцами отметит свой 60-летний юбилей, а также 20-летие своей самой популярной песни Luna — саундтрека к бразильскому сериалу «Клон».

Знаменитый драматический тенор выступает на лучших сценах мира. Челябинск вошел в программу юбилейного турне (12+) любимого певца покойной королевы Елизаветы II. Уже 11 марта жители региона прикоснутся к мировой опере.

Впрочем, по словам организаторов, в «MTС Live холл» прозвучат не только классические, но также эстрадные, соул- и рок-композиции, песни из мюзиклов, которые, судя по многочисленным отзывам зрителей, в сочетании с академическим вокалом и симфоническим оркестром производят ошеломляющее впечатление.

Первый концерт артиста в России состоялся в 2010 году. С тех пор российская публика очень тепло принимает артиста.