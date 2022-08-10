Логотип Серпиевского пещерного града разработан в Челябинской области

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов

Варианты логотипа Серпиевского пещерного града разработаны в рамках одноименного проекта. Среди присланных на конкурс вариантов лидируют «авиаформы» (на главной фотографии) и «верблюд» (в подборке фото). Победителя определят свободным голосованием в ВК-паблике «Серпиевский пещерный град» 15 августа.



В рамках проекта в окрестностях деревни Серпиевка Катав-Ивановского района Челябинской области в начале августа состоялся пленэр с участием профессиональных художников, организованный фондом «Южный Урал». Живописцы писали с натуры саму деревню, долину реки Сим, сельский глэмпинг, пещеры, скалы, гроты. Осенью пейзажи будут представлены на специальной выставке. В состав группы художников вошли члены Союза художников России В. Витлиф и А. Тютюнников, А. Карапетян, а также С. Хромов, Е. Крюкова, М. Рохмистрова, Ю. Зайкова, О. Антипина, С. Компанион и Т. Компанион.



Проект «Серпиевский пещерный град» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

