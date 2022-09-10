Выбрали пять фактов, которые запомнились с 11 сентября 2021 года.
Пандемия вместо концертов
Коронавирус помешал провести масштабный праздник. Не было больших концертов и столичных звезд. А молодежный рок-фестиваль «Уральский рубеж», который организовали на арт-площадке «Нерынок» разогнала полиция. В этом году программа празднования куда как богаче!
Бабье лето пришло уже потом
Было очень холодно: днем +7, дождь, порывы ветра до 22 м\с, а к вечеру синоптики и вовсе обещали мокрый снег! Из-за этого часть и без того скудной праздничной программы пришлось отменить. Например, оркестр «Малахит» не смог сыграть в горсаду им. Пушкина, замерзли и руки музыкантов и инструменты.
Родной, любимый, свой
Очень запомнился горожанам логотип, который украшал все праздничные афиши и улицы города. Скандальная картинка быстро завирусилась, над логотипом шутили даже ведущие «Вечернего Урганта».
Айдентика 2022 года намного удачнее - цветной верблюд выглядит лаконично и празднично.
Челябинск рукой горожан
Зато в ответ сообщество «Челябдизайн» вместе с агентством NapoteonIT И сотнями челябинцев сделало новый логотип. Они скормили нейросети тысячи надписей «Челябинск», сделанных от руки всеми желающими. И электронный мозг выдал картинку, которую потом доработали дизайнеры. Получилось классно!
Холодно, зато красиво и долго
Фейерверк в 2021 году был музыкальный и длился 15 минут. В этом году он тоже будет с эффектами, но короче — 12 минут.
Мы составили подробный путеводитель по Дню города — 2022: куда пойти, где не пройти и на каком автобусе можно будет уехать после фейерверка.
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