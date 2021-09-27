Логотип для Челябинского драмтеатра придумал один из его режиссеров

Творческая группа Ильи Архипова к юбилею придумала театру новую айдентику и готовит премьеру фрик-шоу

Челябинский театр драмы им. Наума Орлова открывает сто первый сезон 28 сентября. На большой сцене случится «Безымянная звезда», история о любви и мечте молодого режиссера Дарьи Догадовой.





Премьеру пьесы Михаила Себастьяна готовили больше года, в связке с режиссером работают маститые художники-постановщики со всей России, а прочтение будет сильно отличаться от знакомой каждому советскому человеку экранизации Михаила Козакова. Спектакль подготовлен при поддержке Президентского фонда культуры, а это значит, что постановка одобрена на самом высшем уровне.



Это Дарья Догадова и часть смонтированных декораций. То ли железнодорожное полотно, то ли путь в другую жизнь, то ли просто инь-ян на сцене.

Кроме того, к финалу подходит капитальный ремонт фасада: стены драматического театра заново обшили плитами коелгинского мрамора, а на входных порталах свои места займут литые фрески из спектаклей и известных пьес. Кроме того, театр запускает масштабную рекламную кампанию нового сезона и своего нового имиджа: к юбилею у драматического — новая айдентика и настроение на следующую сотню лет.

Любопытно, что новый логотип театру является подарком. Для создания логотипа директор театра Елена Петрова собиралась объявить конкурс. Обсуждала это с труппой, в том числе и Ильей Архиповым, режиссером из Санкт-Петербурга, что поставил в прошлом году «Снежную королеву». Рабочая группа Архипова так вдохновилась сотрудничеством с челябинским театром, что в январские каникулы привезла подарок — готовую айдентику.





«Мы смотрели на театр со всех сторон. И самое запоминающееся — стены как лепестки каменного цветка и входные ворота — порталы. Поэтому логотип квадратный — это абсолют, четкость, фундамент, на котором строится театр, это история, традиции. Здесь зашифрованы буквы П и Т — портал, премьера, театр, труппа, традиции, творчество. Базовый цвет нового логотипа — синий. Потому что это цвет воды, стихии. Вода исцеляет тело, как театр — душу. В городе совершенно по-разному отреагировали на запуск ребрендинга и на новый логотип. И это здорово, искусство рождается там, где сталкиваются мнения. Новый логотип — это не самоцель. Люди неравнодушны к театру, и это важно», — объясняет смыслы новой айдентики Илья Архипов.

В постъюбилейном сезоне в театре запланировано как минимум семь премьер, из которых четыре — на большой сцене. Помимо «Безымянной звезды» это фрик-спектакль «12 стульев» Ильи Архипова, его презентуют публике в середине декабря. Новое прочтение известной истории Ильфа и Петрова приведет зрителей в кабаре «12 стульев» (да не спутаем мы это с кабачком, где стульев было чуть больше), этакое фрик-шоу.

После Нового года можно увидеть спектакль «Три сестры» режиссера из пермского «Театра театра» Марка Букина и «Женитьбу» главрежа драмтеатра Александра Зыкова. А на малой сцене сыграют экспериментальный «Сиротливый Запад» по пьесе Мартина Макдонаха и бенефисный спектакль художника Олега Петрова «Мой фееричный развод».

Главное событие для театра, безусловно, юбилейный концерт, который состоится 9 декабря. В нем примут участие все артисты театра, приглашенные гости. Концепцию вечера создатели пока не раскрывают, но отмечают, что это будет причудливый микс разных жанров и форматов.