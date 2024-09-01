Литературный форум #РыжийФест пройдет в четырех городах Челябинской области

Гостей ждет более 100 событий разного формата

До главного литературного события осени — Всероссийского форума #РыжийФест — остается меньше месяца. В этом году он пройдет сразу в четырех городах Челябинской области: Челябинске, Сатке, Каслях и Копейске. Гостей фестиваля ждут встречи с авторами популярных произведений, презентации и многое другое. В пресс-службе Публичной библиотеки рассказали, кто приедет на фестиваль, куда и в какие дни.

#РыжийФест пройдет 27, 28 и 29 сентября. Основной площадкой форума станет Центр международной торговли в Челябинске: там фест будет проходить все три дня. В первый день #РыжийФест пройдет также в Каслях. Во Дворце культуры им. Захарова запланированы творческие встречи с писателями Шамилем Идиатуллиным и Екатериной Манойло. Они расскажут о своих новых книгах, поговорят с гостями о современной прозе и многом другом.

28 сентября #РыжийФест приедет в Сатку. Мероприятия пройдут на трех площадках: в культурном центре «Арт-Сатка», Центральной библиотеке и музее «Магнезит». Горожан ждут встречи с прозаиком и драматургом, автором «Полунощницы» Надей Алексеевой, автором популярных романов о любви в категории young adult Асей Лавринович, писательницами Антониной Крейн, Натали Смит и Дариной Стрельченко.

29 сентября #РыжийФест пройдет в Копейске. В Центральной городской библиотеке и Библиотеке семейного чтения для горожан устроят встречи с автором сборников рассказов «Кетанда» и «Одинокое путешествие накануне зимы» Виктором Ремизовым и писательницей и художницей Хельгой Воджик.

«#РыжийФест — яркое событие нашего региона, которое с нетерпением ждут и очень любят южноуральцы. Благодаря форуму жители разных городов могут встретиться с первыми лицами российской литературы, не выезжая в Челябинск, что позволяет сделать достижения современной российской культуры более доступными»,— подчеркнула директор Публичной библиотеки Наталья Диская.

Всего в четырех городах пройдет более 100 различных мероприятий: мастер-классы, дискуссии, творческие встречи, презентации новых книг, лекции и автограф-сессии.

Напомним, в 2023 году главной звездой #РыжегоФеста стал Алексей Иванов. В этом году он также приезжал в Челябинск. Наш журналист побывала на встрече с ним.