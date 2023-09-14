Лев Гутовский и НХА выступят в Челябинске с музыкальным перформансом

Это единственная встреча с художником в пространстве новой инсталляции

14 сентября в 18:00 на выставке «Время разбрасывать камни» Льва Гутовского устроят музыкальный перформанс из трех частей при участии самого челябинского авангардиста и Нового художественного ансамбля.



За один вечер артисты сыграют сразу три программы. Начнется все с сеанса одновременной игры. Лев Гутовский, Сергей Белов и другие музыканты будут одновременно играть разные мелодии и партии. Звучит это абстрактно и ритмично, а еще с большим количеством металлического звона и лязга.

После Гутовский пересядет за рояль и вместе с саксофонисткой Челябинской филармонии Анастасией Полумогиной сыграет павану Мориса Равеля в трех вариантах, а завершит все презентация новых сочинений НХА: EMIL. FALLOW ME и переработанный «Хрустальный желудок ангела».

Это единственная встреча с авангардистом в пространстве выставки «Время собирать камни». Сама экспозиция будет работать до 17 сентября, 16+.