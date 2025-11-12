Летом-2025 турпоток на Аркаиме вырос вдвое и достиг 150 тысяч человек

В заповедник едут путешественники из Башкирии, Тюмени, Татарстана и Казахстана

Музей «Аркаим» в Челябинской области подвел итоги минувшего летнего сезона. За три месяца заповедник посетили свыше 150 тысяч туристов, что в два раза превышает показатели предыдущих лет, а экспозиции и экскурсии привлекли более 30 тысяч человек.

Значительный рост связан с расширением событийной программы. Впервые состоялись художественный пленэр, праздник в день осеннего равноденствия и турнир по традиционной игре в килу. На соседнем памятнике Синташта завершено обустройство туристической тропы по президентскому гранту.

Приезжали в Аркаим жители Башкирии, Тюмени, Татарстана, Оренбурга, а также Казахстана. А вот число южноуральцев составляет всего 10—15% от общего потока.

«Для нас это определенный вызов — сделать Аркаим гордостью для нашего региона. На данный момент разработана стратегия развития заповедника до 2030 года, сейчас она детализируется. Развитие должно продолжаться сразу по нескольким направлениям. Это и инфраструктурные изменения, событийные мероприятия, и научная деятельность, историческая, археологическая работа», — поделилась генеральный директор «Аркаима» Елена Кондрашина.

С ноября заповедник перешел на зимний режим работы, основная деятельность будет сосредоточена в областном центре.

Ранее Елена Кондрашина поделилась с ИА «Первое областное» стратегией развития Аркаима как туристической, научной и экзотической точки притяжения.