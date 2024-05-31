Лекция по мусорологии и цветочный своп: челябинская библиотека отметит День эколога

Южноуральцев научат бережному отношению к природе

Ко Дню эколога Челябинская областная научная библиотека проведет день защиты природы и животных. На площадке перед библиотекой — мастер-классы, переработка пластика, бердвотчинг и погружение в виртуальную реальность. Рассказываем о самых необычных интерактивах.

Челябинцы смогут не только сдать ПЭТ-бутылки и послушать лекции (к слову, одна из них будет по мусорологии), но и покрутить педали на велосипеде, перерабатывающем пластиковые крышки, изучить птиц, которые водятся в нашем крае, и создать книжку-малютку.

Также на площади перед Публичкой можно будет поучаствовать в цветочном свопе, то есть обмене. Челябинцам предлагают отдать надоевшее растение и взамен забрать новое. Если цветов в доме никогда не было, но очень хочется завести — забрать нового друга можно будет без обмена.

Помимо растений и птиц, уделят внимание и животным. Для приюта, где ищут людей, чтобы обнимать собак, соберут корм, средства для уборки и пледы.

Стартует экофест 5 июня в 15:30.