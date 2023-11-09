Ледовый городок в Магнитогорске будет посвящен героям советских мультиков

Новогодних площадок в городе будет семь

В Магнитогорске решено построить к Новому году семь ледовых городков, главный из которых по традиции — на площади Народных Гуляний. Его тема — герои любимых советских мультфильмов.

Как сообщает «Магнитогорский рабочий», на всех площадках будут елки, а также игровые комплексы, горки, скульптуры Деда Мороза и Снегурочки. Три из семи городков будут в Орджоникидзевском районе. Один — в сквере им. Б. Ручьева, его тема — «Сказочный лес», второй — у Левобережного дворца культуры металлургов, городок в стиле сказки «Конек -Горбунок», третий — в парке Южном, здесь построят «Антарктиду».

На главной площади Магнитогорска кроме ледяных скульптур персонажей «Союзмультфильма» будет и каток, и три высокие ледяные горки, и, конечно, праздничная иллюминация.

Темой главного ледового городка в Челябинске на площади Революции в этому году стали «Сказы Бажова» — таков был итог голосования горожан.

