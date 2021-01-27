Ледовый городок на площади Революции закрыли

Из-за плюсовых температур ледяные скульптуры могут подтаять и представлять опасность для посетителей

С сегодняшнего дня ледовый городок на площади Революции в Челябинске закрывают на неопределенный срок. Причиной тому послужили плюсовые температуры. Об этом сегодня утром, 27 января, сообщили в Управлении культуры администрации Челябинска.

«В связи с погодными условиями (положительная температура воздуха) ледовый городок на площади Революции с 27 января 2021 закрыт. Дата открытия городка будет сообщена дополнительно»,— сообщили в управлении.

Действительно, по прогнозам синоптиков, сегодня в Челябинске ожидается потепление до +2 градусов, в предыдущие несколько дней столбики термометров держались на отметке 0 градусов.

Отметим, работа ледовых городков в Магнитогорске тоже под вопросом. Пока их не закрыли, однако, по сообщениям мэрии, если в ближайшие несколько дней столбики термометров не опустятся хотя бы до −5 градусов, некоторые конструкции или даже городки в целом придется демонтировать.