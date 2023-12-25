Ледовый городок на площади Революции в Челябинске откроют музыкальными представлениями

Начало праздника в 18:00 27 декабря

В среду, 27 декабря, в Челябинске состоится торжественное открытие ледового городка на площади Революции. Начало мероприятия в 18:00. Горожан ждет насыщенная праздничная программа с участием Деда Мороза и Снегурочки, сообщили в пресс-службе управления культуры Челябинска.

На сцене покажут представление «Как Дед Мороз Дракона встречал» под новогодние песни, исполнять которые будут талантливые челябинские вокалисты. Затем для юных гостей городка состоится театрализованное представление «Как на Южном Урале волшебство добывали». Разнообразит праздничную программу концерт с элементами игры «Драгоценности малахитовой шкатулки».

Все желающие смогут отправить письмо в любую точку России в Доме Деда Мороза. Там же пройдет мастер-класс по изготовлению новогодней гирлянды.

Напомним, в этом году темой ледового городка стала «Малахитовая шкатулка» по сказкам Павла Бажова. На площади установят ледяные скульптуры золотоискателей, каменного цветка, Великого Полоза и его дочери, Ермаковых лебедей и многих других. Также в городке будут лабиринт, горки. Главным украшением станет большая праздничная ель.

Напомним, изначально открыть городок планировали 25 декабря, но из-за устойчивых плюсовых температур открытие перенесли на 27 декабря.