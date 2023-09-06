Лариса Долина и Олег Аккуратов выступили на сцене Челябинской филармонии

Продолжается фестиваль «Какой удивительный мир»

В Челябинской филармонии продолжается 22-й Международный фестиваль джаза «Какой удивительный мир». 6 сентября в концертном зале им. Сергея Прокофьева выступила народная артистка России Лариса Долина. Музыкальное сопровождение для звезды российского и советского джаза обеспечили пианист Олег Аккуратов и Государственный симфонический оркестр Челябинской области с дирижером Адиком Абдурахмановым.

«Это один из тех городов, которые я очень люблю. Я выступал в Челябинске неоднократно, здесь проходят прекрасные фестивали и концерты. Публика очень доброжелательная, теплая, отзывчивая и очень приветливая. Мне нравится здесь зрители», — рассказал перед выступлением Олег Аккуратов.

Министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин отметил, что фестиваль широко известен за пределами Урала.

«Он давно и прочно вошёл в жизнь тех, кто следит за культурой, следит за искусством и джазовой традицией Челябинска. Музыканты из Челябинской области представляют не только наш регион, но и всю страну. Поэтому здесь не мог не родиться фестиваль, который поддерживает джазовые традиции. Судя по тому, за сколько дней до начала концерта раскуплены билеты, могу сказать, что это очень важный для челябинцев фестиваль», — заключил Алексей Бетехтин.

Напомним, народная артистка России Лариса Долина с начала 2023 года сотрудничает с Челябинской филармонией. Преподаватели Музыкальной академии певицы ведут для педагогов и юных артистов филармонии мастер-классы и уроки по исполнительскому мастерству.

Международный фестиваль джаза «Какой удивительный мир» проходит в Челябинске с 2000 года. Фестивальные концерты будут проходить на сцене концертного зала им. Прокофьева до 7 сентября.