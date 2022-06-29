Кургазакская пещера в Челябинской области закрыта для туристов

Но это временно

В Саткинском районе Кургазакскую пещеру временно закрыли для посещения. Туристов просят отложить поездку к природному памятнику.



«На время проведения технических работ посещение Кургазакской пещеры приостановлено. Просим корректировать свои маршруты. Информация о возобновлении посещения пещеры будет опубликована позже», — сообщили специалисты ГБУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области».

Кургазакская пещера — один из самых популярных природных памятников Саткинского района, находится на Кургазакском логе недалеко от реки Ай. Недавно к гроту построили лестницу со смотровой площадкой у входа.

Напомним, что сейчас идет строительство лестницы на Айских притесах — она протянется от реки Ай к вершинам скал. До этого на притесах установили смотровую площадку.