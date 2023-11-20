Купеческий дом в Челябинской области может стать объектом культурного наследия

Необходимая экспертиза уже подготовлена

«Дом купца Хозяинова», расположенный в городе Касли в районе церковной площади на улице Свердлова, может стать объектом культурного наследия регионального значения. Эксперты государственного комитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области подготовили экспертизу с соответствующей рекомендацией. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

Двухэтажный дом был построен во второй половине XIX века. На протяжении долгих лет он принадлежал купцу Хозяинову, владельцу торгового дома «Братья Хозяиновы». Теперь там располагается типография.

«Объект является одним из прекрасных примеров дореволюционной застройки города Касли. Рекомендован для включения как объект культурного наследия регионального значения»,— сообщили в комитете.