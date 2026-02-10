Куда сходить в Челябинске на 14 февраля: мастер-классы, кино и концерты

Праздничная программа начнется уже в четверг

В субботу челябинцы отменят самый романтичный праздник года — 14 февраля. Кто-то захочет устроить романтический ужин со своей парой, кто-то вообще решит не обращать внимания на этот день. А для тех, кто хочет устроить для себя и любимого человека культурную программу, корреспондент ИА «Первое областное» собрал обзор предстоящих мероприятий.

Начать отмечать День влюбленных можно будет уже в четверг, 12 февраля. В этот день в Молодежном театре пройдет специальный мастер-класс для пар по созданию открытки-коллажа. Также участников события ждет мини-лекция «Любовь в мире русского театра» (16+). Еще в этот день в пространстве «ЛюбаПетя» на Лесопарковой состоится мастер-класс по лепке броши в виде сердца (16+), а на следующий день там же пройдет концерт «История любви» (18+) струнного квартета «МузЧе».

Еще 13 февраля в пространстве Mashroom проведут мастер-класс по созданию валентинок в технике коллажа (16+).

Конечно, больше всего событий пройдет в сам День всех влюбленных. Богатая кинопрограмма. Так, челябинцы смогут пойти в кинотеатр Nikaland, занять места для поцелуев и посмотреть фильмы «Сумерки. Сага. Новолуние» (18+) или «Титаник» (12+). В «Знамени» в этот день будут показывать комедию Чарли Чаплина «Малыш» (6+), а в кафе «Культ» — романтическую ленту «50 первых поцелуев» с Адамом Сэндлером (18+).

Для тех, кто больше любит музыку, чем кино, тоже подготовили мероприятия. Например, в этот день в лектории на Свободы, 2 выступит Антоха MC (18+). А в галерее Vekarta состоится концерт Демьяна Кайсина «Скрипка при свечах: искусство любить» (18+).

Если хочется сделать романтичный сувенир на память, то можно отправиться в Larisa Depershmidt gallery. Там проведут два мастер-класса: по живописи для пар или по созданию украшений из глины (16+).

Хочется погулять? Да, романтичные экскурсии в Челябинске тоже состоятся. Куратор проекта «Челябинск пешком» Алексей Кондратьев на 14 февраля подготовил маршрут «Время загадывать желания: романтичные истории на улицах Челябинска» (16+).

А еще 14 февраля в «Крафтовой кофейне» сыграют спектакль «Номер семь» (16+) о мечтах и страхе влюбиться.