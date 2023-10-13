Сотрудница Челябинского центра культурно-информационной деятельности Ксения Глухова вышла в финал Международного конкурса красоты среди офисных сотрудниц «Мисс офис».
Конкурс проводится в четырнадцатый раз. В нем принимают участие сотрудницы офисов в возрасте от 20 до 35 лет. Тема нынешнего сезона «Мисс офис» — «Любовь и Милосердие». Ксения Глухова будет представлять на конкурсе Челябинскую область.
«Я прошла очень непростой этап интернет-голосования, в котором принимали участие более 130 достойных соперниц со всего мира: Испании, Японии, США, Турции, ОАЭ, Беларуси. В условиях такой жесткой конкуренции я находила новые способы для того, чтобы достойно представить наш родной Челябинск на международной арене и показать, что здесь живут не только суровые работяги, но и красивые успешные женщины», — сказала Ксения Глухова.
25 ноября в Москве состоится финал конкурса «Мисс офис». Это красочное шоу, онлайн-трансляцию которого посмотрят около 7 миллионов человек. Вести его приглашен в этом году Алексей Кортнев.
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