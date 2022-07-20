Фильм «Повелитель ветра» о путешествии Федора Конюхова на воздушном шаре вокруг света будет закончен к лету 2023 года. Главную роль в киноленте сыграет Федор Бондарчук. Об этом рассказал продюсер картины Денис Балагай на очной защите Фонда кино для лидеров отечественного кинопроизводства, сообщает ТАСС.
«Мы уже несколько лет работаем над этим проектом, он был сложный. На сегодняшний день проект полностью снят. Готовность фильма — лето следующего года, может быть, поздняя весна или начало следующего года. Дата будет зависеть от дистрибьютора, которую он предложит. По его словам, компания „Арт Пикчерс“, занимающаяся производством картины, надеется на международный прокат», — сказал продюсер фильма Денис Балагай.
Федор Конюхов в 2016 году поставил мировой рекорд, совершив кругосветный полет на воздушном шаре за 11 дней. Это событие послужило основой для сюжета фильма «Повелитель ветра». Путешественник сам одобрил картину. Роль Конюхова в фильме сыграет Федор Бондарчук, также в картине снялись Анна Михалкова и Андрей Бурковский.
«Нам очень важно было добиться, чтобы режиссер нашел точки соприкосновения с Федором Конюховым, потому что это было каждый раз некой проблемой. Художественной фильм должен отличаться от реальной истории, но всегда были споры с самим Конюховым. Но на сегодняшний день и благодаря команде, которая работала над фильмом, и команде самого Федора Конюхова мы все точки соприкосновения прошли, сгладили все углы, поэтому есть полное одобрение со стороны самого героя, который установил этот мировой рекорд», — отметил продюсер.
Напомним, что путешественник Федор Конюхов установил новый мировой рекорд — по дальности бес-посадочного полета на мотопараплане. Он преодолел шестьсот тридцать один километр и 200 метров — за 7 часов и 52 минуты.
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