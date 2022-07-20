Кругосветное путешествие Федора Конюхова на воздушном шаре экранизируют

Главную роль в фильме «Повелитель ветра» сыграет Федор Бондарчук

«Мы уже несколько лет работаем над этим проектом, он был сложный. На сегодняшний день проект полностью снят. Готовность фильма — лето следующего года, может быть, поздняя весна или начало следующего года. Дата будет зависеть от дистрибьютора, которую он предложит. По его словам, компания „Арт Пикчерс“, занимающаяся производством картины, надеется на международный прокат»,

— сказал продюсер фильма Денис Балагай.

«Нам очень важно было добиться, чтобы режиссер нашел точки соприкосновения с Федором Конюховым, потому что это было каждый раз некой проблемой. Художественной фильм должен отличаться от реальной истории, но всегда были споры с самим Конюховым. Но на сегодняшний день и благодаря команде, которая работала над фильмом, и команде самого Федора Конюхова мы все точки соприкосновения прошли, сгладили все углы, поэтому есть полное одобрение со стороны самого героя, который установил этот мировой рекорд»,

— отметил продюсер.