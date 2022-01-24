Нейросеть нарисовала города Челябинской области в облике людей

Встречайте: принцесса Чебаркуль, барон Копейск и джедай Усть‑Катав

В Сети набирает популярность англоязычный сервис artflow.ai. В его основе нейросеть, которая генерирует оригинальные портреты людей только по одному текстовому описанию. С помощью искусственного интеллекта пользователи делают хуманизацию мемов, меняют пол известных героев фильмов или представляют персонажей-животных в виде людей.



Мы же решили подарить человеческое лицо городам Челябинской области. Смотрим, как бы выглядели Усть-Катав, Челябинск, Копейск и Чебаркуль, если бы были людьми.

Получился персонаж с азиатскими чертами лица. Возможно, нейросеть подобрала именно такую внешность, так как название «Челябинск» пришло из башкирского языка, по другой версии, из турецкого.



Человеческая версия города-спутника похожа на европейского короля или барона из сказок. Нам кажется или это лицо мелькало в трилогии фильмов «Властелин колец»?

Если Копейск — король, то Чебаркуль — прекрасная принцесса или нимфа. Такое перевоплощение, возможно, связано с переводом: с тюркского языка «Чебаркуль» — это красивое пестрое озеро.





А вот лицо Троицка получилось неоднозначным. Мы даже не можем понять, женщина перед нами или мужчина. Ясно только, что в фильме это был бы положительный персонаж, к которому все приходят за советом.

Этого парня мы точно где-то видели, но не можем понять где. Может, потерянный брат Джоффри Баратеона из «Игры престолов»? Или предок Малфоев из «Гарри Поттера»? Молодой человек явно с тяжелым характером и доставляет много неприятностей.

Такой молодец мог бы стать звездой хоккейной команды! Почему-то легко представить его в шлеме и с клюшкой. Впрочем, клюшка легко заменяется на меч и богатырь отправляется не на ледовую арену, а сражаться со Змеем Горынычем.

Кажется, мы что-то не знаем про Усть-Катав... Перед нами явно один из джедаев. Конечно, не Оби-Ван Кеноби, но точно кто-то из Высшего Совета.

К слову, мы не первый раз экспериментируем с нейросетями. Недавно сервис DALL‑E нарисовал для нас улицы и памятники Челябинска. Если честно, получился какой-то авангард, рисунки художника с искусственным интеллектом ищите по ссылке.