Козел на черном: в Челябинском Камерном театре открывается мрачная выставка

В фойе развесят анималистичные холсты Полины Гавриловой

20 января в фойе Камерного театра откроется выставка «Четыре темных лапы». Это серия необычных картин, на них изображены реальные и выдуманные животные. Завершает серию необычный круглый холст, на котором декоративной штукатуркой сымитирована поверхность Луны. Нарисовала их Полина Гаврилова, которая в Сети известна как @belka_kisteuh. Эпатажная художница пишет в стилистике мрачного анимализма, абстракции и сюрреализма. Серия работ «Четыре темных лапы» написана акрилом по черным холстам или фанере.





Выставка откроется в 18:30, на встрече можно будет пообщаться с самой художницей, а еще посмотреть на известное городское шоу мима «PLAST.илин».

Добавим, что эти картины «переехали» из выставочного зала Челябинского центра искусств на ул. Сони Кривой, 30, где экспонировались в январские каникулы. Если вас загипнотизирует тот или иной персонаж — любую картину можно купить.



