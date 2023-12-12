Короткометражный фильм «Хранитель Урала» выложен в открытый доступ

Работа режиссера Сергея Сомова получила оценку нескольких кинофестивалей

Короткометражка «Хранитель Урала» — это независимое кино о старце-путешественнике по фамилии Конюхов (только не Федор, а Елисей), снятое так, что в картину вошли почти все главные красоты Южного Урала. На днях фильм выложен в открытый доступ, что считается интернет-премьерой.



Сюжет пересказать сложно: Елисей Конюхов идет к некой известной ему цели по Уральским горам и пещерам, а по пути из старца он становится молодым и безбородым человеком. В фильме, собственно, один герой, и он находится наедине с природой. Фильм снимался в очень кинематографичных локациях: Киндерлинской, Аракаевской, Пашийской пещерах, на Главном Уральском хребте и в национальном парке «Зюраткуль». Нельзя не отметить впечатляющую операторскую работу Ивана Егорова.



Фильм был отмечен в номинациях и в числе победителей на фестивалях «Лучший короткометражный фильм», «Свидание с Россией. Территория народного единства», «Северный Характер» и «Вертикаль». Короткометражка стала полуфиналистом на американском кинофестивале The MIAMI Short Film Festival и участником бразильского кинофестиваля CINE HORROR, а также вошел во внеконкурсную программу кинофестиваля «Короче».